Za bolj varno e-komunikacijo

Bruselj predlaga krepitev varstva zasebnosti v e-komunikaciji. Predlogi med drugim predvidevajo vključitev novih ponudnikov WhatsApp, Skype, Gmail, Viber in Facebook Messenger v evropsko zakonodajo.

V. P., STA

Evropska komisija je predlagala krepitev varstva zasebnosti v e-komunikaciji. Predlogi med drugim predvidevajo vključitev novih ponudnikov WhatsApp, Skype, Gmail, Viber in Facebook Messenger v evropsko zakonodajo ter nova pravila za piškotke. S tem želi spodbuditi razvoj podatkovnega gospodarstva z velikim potencialom.

Evropska zakonodaja na področju varstva zasebnosti sedaj velja le za klice in tekstovna sporočila, ki jih zagotavljajo tradicionalni telekomunikacijski operaterji. Po novem pa naj bi torej veljala tudi za nove ponudnike, ko so Skype, WhatsApp, Gmail, iMessage, Viber in Facebook Messenger. Predlogi vključujejo tudi nova pravila za piškotke, s katerimi ponudniki spremljajo spletne dejavnosti uporabnikov. To je sprožilo val nezadovoljstva v medijski in oglaševalski industriji, ki je že decembra lani protestirala, da bodo evropska podjetja zaradi novih pravil v slabšem položaju kot njihovi tekmeci po svetu. Komisija želi zagotoviti, da uporabniku ne bo treba odgovarjati na sporočila o piškotih ob vsakem obisku spletne strani, je ob predstavitvi predlogov pojasnil podpredsednik komisije Andrus Ansip, pristojen za digitalni enotni trg.

Za večje zaupanje potrošnikov v digitalni trg

Namen je poenostaviti "določbo o piškotkih", zaradi katere je uporabnik ob vsakem obisku spletne strani bombardiran z vprašanji, ali dovoli uporabo piškotkov. Uporabnik naj bi imel več nadzora nad nastavitvami, soglasja naj ne bi bilo več treba pridobiti za vsako uporabo piškotkov. Predlogi za krepitev varstva zasebnosti bodo izboljšali zaupanje potrošnikov v digitalni trg in s tem pretok podatkov, kar je nujno za zagotovitev čim boljšega izkoriščanja velikega potenciala podatkovnega gospodarstva, so prepričani v komisiji. Evropsko podatkovno gospodarstvo je bilo po navedbah komisije leta 2015 ocenjeno na 272 milijard evrov, do leta 2020 pa bi lahko zaposlilo 7,4 milijona ljudi. Uporaba podatkov lahko izboljša skoraj vsak vidik življenja, od poslovnih analiz do vremenskih napovedi, od zdravstvene oskrbe do preprečevanja prometnih zamaškov, izpostavljajo v Bruslju. Komisija je začela tudi dve javni posvetovanji o možnih političnih in pravnih odzivih glede dostopa in prenosa podatkov, odgovornosti pri izdelkih in storitvah, ki temeljijo na podatkih, ter prenosljivosti podatkov.

Skype in WhatsApp nadomeščata tekstovna sporočila in telefonske klice

Študije kažejo tudi na številne pravne ali upravne omejitve, zlasti v obliki zahtev glede nacionalnih lokalizacij podatkov, ki omejujejo celotni podatkovni trg EU. Odprava teh omejitev bi lahko ustvarila osem milijard evrov bruto domačega proizvoda na leto. V evropski organizaciji za varstvo potrošnikov Beuc opozarjajo, da ponudniki, kot sta Skype in WhatsApp, s svetlobno hitrostjo nadomeščajo tekstovna sporočila in telefonske klice, zato je nujno varstvo razširiti tudi na te nove storitve. Uporabnikom je treba po navedbah Beuc zagotoviti, da bodo njihovi telefonski pogovori, elektronska pošta in sporočila le za njihove oči in ušesa, ne glede na vrsto storitve. Reforma je po prepričanju Beuc tudi priložnost za soočenje z zelo razširjenim problemom spletnega sledenja uporabnikom s piškotki. "Potrošniki morajo imeti alternativo temu, da so pri uporabi digitalnih storitev 24 ur na dan pod komercialnim nadzorom," poudarjajo v organizaciji.

Foto:Reuters