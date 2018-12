MMC odšteva: Reši kviz Kdo so 'skriti' nogometaši

Veste, kateri je športnik na fotografiji? Foto: Reuters Dodaj v

Odštevamo do leta 2019

1. december 2018 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Menite, da ste dober poznavalec nogometa? Svoje znanje preizkusite v kvizu Kdo so 'skriti' nogometaši in ugotovite ime in priimek znanega nogometaša, ki smo ga skrili v geslo.

NAGRADA: 2 x 2 vstopnici za ogled prireditve Športnik leta 2018



Ime in priimek nogometaša je sestavljen iz črk pravilnih gesel. Ko boste dobili odgovor, ga pošljite na lepota.bivanja@rtvslo.si. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli vstopnice za ogled prireditve Športnik leta, ki bo 19. decembra 2018 v Cankarjevem domu. V sporočilu navedite: svoje ime in priimek, naslov in telefonsko številko.

