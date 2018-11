Leta strahote – Slovenci in prva svetovna vojna: celostni knjižni prikaz velike vojne

Monografija Petre Svoljšak in Gregorja Antoličiča

27. november 2018 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ne bi bilo beguncev, živilskih kart, te dinamike med mesti in podeželjem, če je ne bi ustvaril globalni proces, ki se je imenoval 1. svetovna vojna," pravi zgodovinarka Petra Svoljšak, ki je skupaj s stanovskim kolegom Gregorjem Antoličičem napisala knjigo Leta strahote – Slovenci in prva svetovna vojna.

Monografija je izšla pod streho Cankarjeve založbe ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne in prav tako 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Knjiga prinaša celosten prikaz obdobja prve vojne, ki ga uokvirjata Cankarjevi črtici. Bolj literarno usmerjen uvod, v katerem je predmet obravnave prav Cankar, pa je napisal Tone Partljič.

Gospod stotnik in Kostanj posebne sorte

Kot je povedal urednik Tine Logar, bo bralec v knjigi med drugim izvedel, koliko mož je žrtvoval posamezni del Slovenije, kaj se je dogajalo z dezerterji in kaj se je dogajalo v novinarski sferi, avtorja pa se v knjigi dotakneta tudi ženskega vprašanja. Na začetku je Cankarjeva črtica Gospod stotnik, knjigo pa zaključi Kostanj posebne sorte, ki na poseben način osvetljujeta vojna leta, je še dodal urednik.

Petra Svoljšak je poudarila, da prva svetovna vojna na Slovenskem sicer nikoli ni bila prepovedana tema, da pa je bila zabrisana, odrinjena in v senci drugih zgodovinskih procesov. Po besedah Gregorja Antoličiča je bila zavest o prvi vojni omejena na to, da je potekala na soški fronti, čeprav je v resnici močno vplivala na vse slovensko prebivalstvo. Po njegovih besedah je najpomembnejši aspekt knjige, da "od zgoraj navzdol poda pogled na celoto".

Od prvih dni velike vojne in vse do razglasitve Kraljevina SHS

Kot je še povedala Svoljšakova, sta z Antoličičem časovno zajela obdobje od prvih dni vojne pa do razglasitve Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Naš prostor je bil v tem času vključen v globalne svetovne procese, zato ne moremo govoriti o dogajanju lokalnega pomena, je še dejala zgodovinarka.

O knjigi je zgodovinar Andrej Rahten zapisal, da sta v njej združila moči odlična poznavalca tematike. Glede na to, da je Petra Svoljšak avtorica številnih standardnih študij o slovenskem doživljanju prve svetovne vojne, Antoličič pa v zadnjih letih orje ledino na nekaterih manj znanih raziskovalnih področjih, med drugim o poveljstvu jugozahodne fronte v Mariboru, je njuno sodelovanje že samo po sebi dobro napotilo k branju.

Nadalje pa v zapisu zgodovinarja Marka Štepca beremo, da ima ta knjiga med deli, ki obravnavajo prvo svetovno vojno, posebno mesto, in to ne le zaradi svojega obsega, ampak tudi raziskovalne zrelosti, ki skrbno poveže raziskave o življenju vojakov na bojiščih s predstavitvijo vseh ključnih dogodkov in izkušnjo vsakdanjega življenja v zaledju. Vojna, ki je povzročila totalno mobilizacijo vseh človeških in naravnih virov, se po njegovih besedah pred bralcem pokaže v vsej večplastnosti, kot splet diplomatskih, gospodarskih, vojaških in strateških odločitev, je še zapisal zgodovinar.

