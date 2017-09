Ob "čudežu pri Kobaridu" se poraja vprašanje, kaj čudežnega je v vojni

Razstava fotografij ob stoletnici bitke pri Kobaridu

20. september 2017 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred stotimi leti se je s prebojem v Kobaridu frontna črta na območju Bovca, Kobarida in Tolmina premaknila z reke Soče na reko Piavo, s čimer se je ta mali kraj zapisal v spomin in zgodovino kot mesto preboja, "čudeža pri Kobaridu".

Skupna avstro-ogrsko-nemška ofenziva, ki so jo poimenovali Zvestoba v orožju, je z uspešnim prebojem konec oktobra premaknila fronto in tako vsaj na Soškem ni bilo več slišati strelov. "Čudež pri Kobaridu" je obenem metafora za katastrofo italijanske vojske. V avstro-ogrskem zaledju je sicer zavladalo olajšanje, vojna pa je vendarle trajala še dolgo leto dni.

Fotografije neznanega nemškega častnika

Tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije se pridružuje zaznamovanju stote obletnice bitke pri Kobaridu, ki je Kobarid zapisala v svetovno kulturnozgodovinsko dediščino. V svoji fototeki muzej namreč hrani štiri albume, v katerih je 490 fotografij neznanega nemškega častnika, ki prikazujejo izjemno podobo vojaškega in civilnega življenja v prvi svetovni vojni in hkrati tudi rušilne posledice vojne na pokrajini, hišah in ljudeh.

Kolikor več je znanega o razlogih za uspešen preboj, vojni in njenih posledicah, o izgubljenih življenjih vojakov in tragičnih zgodbah civilistov, bolj se utemeljeno poraja vprašanje, kaj čudežnega je pravzaprav v vojni.

V objektiv ujeti prizori vsakdana

Ob panoramskih fotografijah mest in vasi je v fotografski objektiv ujet še utrip vojne s fotografijami vojnih ujetnikov, beguncev, peric, dela na polju in mnogimi drugimi prizori vsakdanjega življenja, so zapisali v muzeju, kjer na vprašanje vsaj delno odgovarja fotografska razstava Marka Štepca, naslovljena Kaj čudežnega je v vojni?.

Odprtje razstave fotografij v Muzeju novejše zgodovine Slovenije je drevi ob 18. uri, na ogled bo do 18. oktobra.

P. G., foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije