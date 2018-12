Pot miru se širi - do oktobra 2021 vse do Piave

Obnovili in zaščitili bodo več spomenikov soške fronte

V Kobaridu so se na prvem delovnem sestanku srečali predstavniki partnerjev v projektu Pot miru, ki povezuje dediščino prve svetovne vojne v Posočju in v sosednjih italijanskih deželah Furlaniji - Julijski krajini in Venetu.

Gre za program Interreg, vodilni partner je tolminski Posoški razvojni center, v programu pa sodeluje po pet partnerjev z italijanske strani in iz Slovenije. Partnerji v projektu bodo imeli na voljo nekaj manj kot tri milijone evrov.

Med pomembnimi cilji projekta je trajnostna obnova in zaščita dediščine prve svetovne vojne, saj čas po sto letih od konca vojne ne prizanaša. Med večjimi naložbami pa bo nov center za obiskovalce z multimedijsko predstavitvijo na Sabotinu. Na italijanski strani pa po besedah Fausta Bressanija z direktorata za kulturo dežele Veneto nameravajo med drugimi obnoviti Muzej v San Dona di Piave in dva topniška položaja v Cavalinu blizu Benetk.

"Poleg naložb bomo skrbeli za vzdrževanje poti miru od Alp do Jadrana, želimo, da ta postane prava pohodniška pot," poudarja direktorica Fundacije poti miru v Posočju Maša Klavora.

Tako se Pot miru, ki zdaj vodi obiskovalce po dediščini prve svetovne vojne od Loga pod Mangrtom prek Posočja in Krasa do Devina, širi tudi do krajev, kjer se je po polomu italijanske vojske pri Kobaridu fronta tudi ustavila, na reko Piavo v Venetu. Časa za izvedbo imajo do oktobra 2021.

