Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Raziskovalcem sta na voljo tiskana in elektronska različica Vodnika po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne. Foto: Arhiv RS Vodnik, ki popisuje arhivsko gradivo iz časa prve svetovne vojne, je pripravilo 72 arhivistk in arhivistov. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Pri vodniku je moči združilo deset državnih in cerkvenih arhivov. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Dodaj v

Vodnik po velikih in malih dogodkih, ki sestavljajo zgodovino prve svetovne vojne

Popis 899 fondov in zbirk

10. januar 2018 ob 17:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zadnja leta zaznamovanja stoletnice prve svetovne vojne so prinesla marsikatero novo vedenje, neznano zgodbo in dolgo spregledano gradivo. Da bi bilo krmarjenje po bogatem arhivskem gradivu o tem svetovnem spopadu lažje, so slovenski arhivi pripravili poseben vodnik.

Za uresničitev tega je moči združilo deset slovenskih državnih in cerkvenih arhivov, ki so na enem mestu popisali natančen pregled arhivskega gradiva pod svojo streho. Zgodovinarka Petra Svoljšak je prepričana, da gre za enega najuspešnejših in plodnih projektov, "ki mu v širši okolici ni primere".

Vodnik je nastajal pod vodstvom Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic prve svetovne vojne, z ustanovitvijo katerega se je naša država leta 2012 vključila v vseevropsko počastitev 100-letnic, povezanih s prvo svetovno vojno.

Delo vseh desetih državnih in cerkvenih arhivov je usklajevala posebna skupina oziroma desetčlanski koordinacijski odbor. Zajeten vodnik, ki obsega kar 624 strani, je oblikovalo 72 soavtorjev, dostopen pa je tako v tiskani kot elektronski izdaji - pri čemer bodo zadnjo v prihodnosti dopolnjevali z novimi odkritji.

Vodnik, rezultat odličnega poznavanja arhivov

Petra Svoljšak, namestnica vodje nacionalnega odbora, opisuje projekt kot enega najuspešnejših in plodnih projektov, "ki mu v širši okolici ni primere" in ki ne bi nastal brez odličnega poznavanja arhivov. "Skozi številne male in velike dogodke je zgolj z uporabo vodnika mogoče spisati zgodovino prve svetovne vojne," je dejala na predstavitvi publikacije.

Po besedah urednika Jureta Volčjaka je vodnik razdeljen v deset sklopov, vsak izmed teh je namenjen posameznemu arhivu. Vsebina je opisana z jasnimi in kratkimi ključnimi besedami, podrobno je tudi navedeno, kje je posamezno gradivo in koliko ga je. Volčjak je prepričan, da so z vodnikom dokazali, da je mogoče z dobro voljo in vztrajnostjo premagati ovire, ki se pojavijo na poti.

M. K.