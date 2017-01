Radijska kronika - na današnji dan: 10. januar: Rodil se je igralec in režiser Jože Tiran

Foto: partizanskogledalisce.si

V Širazu je leta 1390 umrl lirik Hafis, ki velja za enega največjih perzijskih pesnikov. Šele po njegovi smrti je izšla zbirka skoraj 600 pesmi v Divanu, kar je pomenilo pesniško zbirko enega samega pesnika. Hafis je pisal mojstrske gazele, v katerih je opeval vino, ljubezen, življenjske radosti in lepoto narave.

"Viharji in neurja na vzhodnem in zapadnem bojišču. Nemško napredovanje v Argonih. Ruski napad pri Zaklcyznu odbit. V Bukovini in v Krpatih le praske," tako je Edinost na današnji dan leta 1915 povzela poročila z bojišč prve svetovne vojne.

Na Babni gori pri Polhovem Gradcu se je na današnji dan leta 1920 rodil igralec in režiser Jože Tiran. Najprej je študiral na dramskem odseku ljubljanskega konservatorija. Še pred kapitulacijo Italije je pobegnil k partizanom. Pridružil se je ansamblu Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju. Ob 30-i obletnici je tako režiral partizanski miting, prisluhnimo arhivskemu posnetku. Po osvoboditvi je Jože Tiran delal pri Slovenskem narodnem gledališču za Trst in Primorje.

V nemškem napadu je na današnji dan leta 1945 pri Borštu, skupaj s Stankom Grudnom in Ivanom Gersetičem, padel narodni heroj Dušan Munih-Darko. Collotijevi fašisti so aretirali tudi Danila Petarosa, ki so ga aprila ubili v Rižarni. Že kot dijak se je Dušan Munih pridružil partizanom Tolminske čete, kasneje je postal komandir minerske čete Gradnikove brigade. Izkazal se je s sabotažnimi podvigi, med drugim je na goriškem letališču razstrelil več letal.

Báč je gručasta vas v zgornji Pivki, ki leži ob cesti Knežak - Mašun, pod hribom Tuščak. Samo ime Báč ni etimološko dokončno pojasnjeno. Občnoimenska osnova -bač- je domnevno označevala nekaj, kar je povezano z vodo, vlago, z mokrim, močvirnim terenom. Vendar je slovensko ime mogoče izvesti iz korenov besede 'béč' s pomenoma sodček, vodnjak. Báč so fašisti poitalijančili v Báccia.