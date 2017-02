Na sporedu 19.02.2017 ob 11:00 v oddaji Primorski kraji in ljudje 70 let Nove Gorice

Alenka Saksida je pomembno zaznamovala kulturno dogajanje v Novi Gorici.

V nedeljski oddaji tokrat nadaljujemo z zgodbami ljudi, ki so tehtno sooblikovali podobo Nove Gorice, mesta, ki letos praznuje 70-letnico. Ker je februar mesec kulture, bo Tatjana Gregorič gostila Alenko Saksida, profesorico francoščine in nemščine, ki je najprej kot tajnica Zveze kulturnih organizacij in Kulturne skupnosti, nato pa vrsto let kot direktorica Kulturnega doma Nova Gorica, pomembno zaznamovala kulturno dogajanje v mestu in občini.