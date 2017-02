Na sporedu 15.02.2017 ob 13:00 v oddaji Popoldne na Radiu Koper Aktualna tema

Do konca leta 2022 naj bi odpravili pomanjkanje v zdravniških vrstah in se tako uskladili tudi s povprečjem v Evropski Uniji. Več ob 14. uri.

Konec lanskega leta je bilo v evidenci brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje prijavljenih 149 diplomantov medicine in 38 doktorjev dentalne medicine. Sicer pa 1831 specializantov že pridobiva prakso in ti bodo do konca leta 2022 vključeni v sistem, ki naj bi omogočil odpravo pomanjkanja zdravnikov in usklajenost s povprečjem v EU. Tako ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Medtem pa se v Splošni bolnišnici Izola še naprej ukvarjajo z pomanjkanjem kadra. Trenutno stanje bo Mateji Brežan v aktualni oddaji, ki bo na sporedu ob 14.00, opisal strokovni direktor, kirurg Felice Žiža.