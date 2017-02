Na sporedu 13.02.2017 ob 14:30 v oddaji Poročila Aktualno

Po štirih letih so minuli teden odprli povezavo med Kaninom in Nevejskim sedlom, kar je na najvišje ležeče smučišče pri nas privabilo okoli 360 ljubiteljev belih strmin.

Po štirih letih so minuli teden odprli povezavo med Kaninom in Nevejskim sedlom, kar je na najvišje ležeče smučišče pri nas privabilo okoli 360 ljubiteljev belih strmin. Od 23. decembra, ko so po več kot enoletni obnovi naprav, vredni okoli 8,5 milijonov evrov, uradno odprli smučišče, so zabeležili okoli 5.000 smučarjev. V javnem zavodu Sočni Kanin, ki ga je za upravljanje kaninskega smučišča ustanovila 100-odstotna lastnica - bovška občina, upajo, da jim bo vreme v prihodnjih mesecih bolj naklonjeno, in da bodo prvo leto zaključili čim bolj uspešno. Več Mariša Bizjak