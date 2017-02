Na sporedu 20.02.2017 ob 11:00 v oddaji V središču Dopoldan in pol!

V prostorih Srednje šole Izola je potekalo kuharsko tekmovanje. Pripravo regionalnih jedi je predstavilo 7 ekip dijakov iz različnih srednjih šol za gostinstvo in turizem.

Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije v sodelovanju s podjetjem Tuš s projektom "kuharska zvezda" mladim ponuja priložnost, da se predstavijo širši javnosti, stroki in bodočim delodajalcem, hkrati je akcija tudi spodbuda k zanimanju mladih za poklice v gostinstvu in turizmu. Drugi predizbor kuharskega tekmovanja si je ogledala Tjaša Lotrič.