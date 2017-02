Na sporedu 07.02.2017 ob 13:30 v oddaji Eppur si muove Eppur si muove

Prvi ukrepi novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so razburkali tudi svetovno javnost. V Evropski uniji se sprašujejo, kakšen bo odnos z novo ameriško administracijo. Predsednik Evropskega sveta, Donald Tusk, se boji, da bo predsednik Trump spremenil 70 let staro ameriško politiko, ki je Evropo vedno obravnavala kot najtesnejšo zaveznico. Prihodnji odnosi med ZDA in EU, ki ima že sama dovolj težav, nikakor ne bodo brez težav.