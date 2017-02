Na sporedu 28.02.2017 ob 13:30 v oddaji Eppur si muove Eppur si muove

Indija se z več kot 1,2 milijarde prebivalcev ponaša z nazivom 'največja demokracija na svetu'. To tretje največje azijsko gospodarstvo, ki bo v naslednjih letih po BDP-ju prehitelo Veliko Britanijo, je samo v eni generacij doživelo gospodarski čudež.

Eppur si muove: Indija se z več kot 1,2 milijarde prebivalcev ponaša z nazivom 'največja demokracija na svetu'. To tretje največje azijsko gospodarstvo, ki bo v naslednjih letih po BDP-ju prehitelo Veliko Britanijo, je samo v eni generacij doživelo gospodarski čudež. Njena rast se je močno oddaljila od ekonomije zastonjkarske delovne sile v tovarnah in šivalnicah, kot gobe rastejo 'start upi', tehnološki in znanstveni centri. Leta 2020 bo povprečna starost v tej deželi 29 let. Kje so pasti in priložnosti te azijske velesile?