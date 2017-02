Na sporedu 17.02.2017 ob 10:00 v oddaji Evropa osebno Evropa osebno!

Medtem ko se najboljši smučarji sveta te dni merijo na Svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, je veliko njihovih verjetnih naslednikov pretekli konec tedna tekmovalo na Pokalu Loka, eni od treh največjih prireditev na svetu za alpske smučarje do 16 let. Prišli so od vsepovsod. Iz Kanade sta v Škofjo Loko prišla tudi oče Stan in hči Kristen, s priimkom, ki ga slovensko oko težko spregleda - Krajnc. V mikrofon ju je ujel Tadej Košmrlj.