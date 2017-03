Na sporedu 03.03.2017 ob 10:00 v oddaji Evropa osebno Evropa osebno!

Gost v oddaji, ki običajno nagovarja tujce, bo tokrat Slovenec, Branko Matevljić, poseben možakar, pravi avtor oddaje Aleš Smrekar.

Branko Matevljić večino svojega časa preživi v tujini, že 30 let namreč dela v Švici. Novinar Aleš Smrekar je že na prvi pogled ugotovil, da gre za zanimivega in posebnega možakarja. V dokaz vam ponuja njegov portret in vabi k poslušanju.