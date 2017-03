Na sporedu 13.03.2017 ob 21:00 v oddaji Gremo plesat Gremo plesat, vabi Smilja Baranja

Člani radijskega kluba so obiskali Gorenjsko, zibelko slovenske narodnozabavne glasbe.

Na dan žena so se klubski člani oddaje Gremo plesat odpravili na Gorenjsko, v zibelko slovenske narodno-zabavne glasbe ter tako počastili spomin na pokojnega Slavka Avsenika in slovensko narodno-zabavno glasbo. Kaj so doživeli v Radovljici in Begunjah, boste slišali v današnji oddaji.