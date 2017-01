Na sporedu 09.01.2017 ob 21:00 v oddaji Gremo plesat Gremo plesat

V nocojšnji oddaji prisluhnite, kako so se člani radijskega kluba Gremo plesat družili na decembrskem praznovanju silvestrovega v Kubedu. Kako so zaključili leto in kakšni so letošnji načrti kluba? Poslušajte nas!

V nocojšnji oddaji prisluhnite, kako so se člani radijskega kluba Gremo plesat družili na decembrskem praznovanju silvestrovega v Kubedu. Kako so zaključili leto in kakšni so letošnji načrti kluba? Poslušajte nas!