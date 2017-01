Na sporedu 10.01.2017 ob 13:30 v oddaji Eppur si muove In vendar se vrti!

Za Britanke in Britance bo leto 2017 leto velikih sprememb.

Po več kot štiridesetih letih se bo začel proces izstopa Velike Britanije iz Evropske unije. Pri tem je že prišlo do spora med britansko vlado in parlamentom glede pristojnosti sprejemanja odločitev in zakonov o izstopu. Spor je pred sodiščem. Kako dolgo bo trajal proces izstopanja, kakšna so pričakovanja in načrti, še ni znano. Pogajanja z Evropsko unijo naj bi se uradno začela konec marca.