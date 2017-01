Na sporedu 18.01.2017 ob 20:00 v oddaji Odprto za srečanja Intervju

Maja Grisonič, mlada podiplomska študentka podvodne arheologije, je bila lani priča čarobnemu trenutku, ko je na novoodkritem najdišču videla 150 amfor.

Iz domačega Domja v občini Dolina se je odpravila v Dalmacijo, saj večino leta preživi v Zadru. O tem, kako s svinčnikom in tablico popisuje najdišča in najdbe pod gladino morja, o težavah zaradi kraj ostankov in o tem, zakaj bi se želela potopiti v karibsko morje, se je z Majo Grisonič pogovarjala Tjaša Škamperle.