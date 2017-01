Na sporedu 18.01.2017 ob 18:00 v oddaji JAZZ v Hendrixu Jazz v živo

V studiu Hendrix bomo danes gostili člane skupine Artbeaters!

Po uspešnem prvencu Garden of Adventure, ki je izšel pred tremi leti, je novi projekt Life Compass On! združil novo, še boljšo in večjo zasedbo - kvintet. Z nami bodo prekaljeni mački: violinist Peter Ugrin, kitarist Marko Čepak, pianist Aleš Ogrin, basist Ilj Pušnik in bobnar Janez Gabrič.