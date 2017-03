Na sporedu 13.03.2017 ob 07:30 v oddaji Kotiček za jeziček Jezikovni kotiček

Danes govorimo o navidezno podobnih besedah s povsem različnim pomenom.

Tudi torkat nam jezikovna rubrika razkriva besede, ki so si navidez podobne, njihov pomen pa je povsem različen. Tako nas lahko zavedejo besede kot: 'neprevedljiv in nepredvidljiv', 'domišljen in domiselni', 'koncertirati in koncentrirati' ... Prisluhnite študentom FHŠ UP¨!