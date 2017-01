Na sporedu 08.01.2017 ob 07:30 v oddaji Kmetijska oddaja Kmetijska oddaja

V tokratni oddaji bomo predstavili odprte razpise iz programa razvoja podeželja do leta 2020. Obiskali smo tudi družinsko kmetijo v Selu, ki jo vodita mladi sili, sestra in brat Eva in Jani Škapin. Oddajo pripravlja Ingrid Kašca Bucik.

