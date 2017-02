Na sporedu 14.02.2017 ob 20:00 v oddaji Iz kulturnega sveta Kultura

V Madridu so v tednu pred praznikom slovenske kulture odprli razstavo Emerika Bernarda in se poklonili režiserju Tomažu Pandurju, ki je v španski prestolnici naredil kar 6 predstav.

Predstavili bomo tudi novo razstavo slikarja Toma Vrana v Kopru in razstavo Stop cenzura - Prepovedana literatura in knjižnice 1945 - 1991, ki so jo odprli v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici. Oddajo je pripravila Neva Zajc.