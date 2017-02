Na sporedu 17.02.2017 ob 21:00 v oddaji Legende Legende

Med legendami je Tomaž Cindrič izbral Pink Floyde.

Tokrat bo beseda o vsakdanjih stvareh, kot so čas, pohlep, duševne bolezni in smrt. Tematike, ki so sestavine nevsakdanjega rockovskega albuma The Dark Side Of The Moon, vodilne britanske progresivne zasedbe Pink Floyd.