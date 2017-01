Na sporedu 16.01.2017 ob 13:30 v oddaji Morje in mi Morje in mi

Predstavili vam bomo podvodno arheologinjo Majo Grizonič, ki je bila lani priča posebnemu odkritju v Jadranu.

Sprehodili smo se tudi do ribarnic in ugotovili, da mraz in burja nista ugodna za ribolov. " Morski abc" pa vam bo ponudil obrazložitev oglašanja ladijske sirene. Oddajo je pripravila Tjaša Škamperle.