Na sporedu 06.03.2017 ob 13:30 v oddaji MORJE IN MI Morje in mi

Tokrat se Lea Širok odpravlja v globine Sredozemskega morja, zatem pa še na dno piranskega zaliva.

V oddaji Morje in mi se odpravljamo v globine Sredozemskega morja, kjer so znanstveniki pred štirimi desetletji odkrili debelo plast soli in apnenca. Zdaj bodo to znanstveno protislovje - sol na dnu morja - tudi podrobno raziskali. V ta namen so ustanovili Medsalt, mednarodno mrežo raziskovalcev iz 26 držav, med katerimi je tudi Slovenija. Pogledali pa bomo tudi na dno piranskega zaliva, kjer so se zaščiteni leščurji očitno spet preveč namnožili.