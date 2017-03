Na sporedu 05.03.2017 ob 14:00 v oddaji Na športnih igriščih Nedelja na športnih igriščih

V osrednjem pogovoru bo z nami Mitja Kosovelj, večkratni državni in nekdanji svetovni prvak v gorskem maratonu.

Marec je prvi mesec meteorološke pomladi, ko nam narava ponuja vedno več priložnosti za športe na prostem, kot so kolesarstvo, pohodništvo in teki. In prav slednjim se bomo posvetili v osrednjem pogovoru tokratne oddaje, ko bo z nami Novogoričan, Mitja Kosovelj, večkratni prvak v gorskem maratonu.

V tokratni oddaji tudi podrobneje o nogometnem derbiju Gorica – Maribor in o gostovanju Kopra v Domžalah, preverili bomo utrip v obeh naših drugoligaških sredinah Ankaranu in Brdih. Spremljamo tudi rokomet, košarko in futsal, pa tudi agencijske športne novice. Redaktor in voditelj je Sandi Škvarč.