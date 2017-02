Na sporedu 17.02.2017 ob 00:00 v oddaji NOČNI PROGRAM Nočni gost Rok Valenčič

Na obisk prihaja 33-letni Sežančan Rok, mladenič z nevrološko motnjo, ki pa je izziv našel v literarnem ustvarjanju.

Gostili bomo Roka Valenčiča, mladeniča, ki že več let živi s Tourettovim sindromom. Gre za nevrološko motnjo, za katero so značilni nenadni telesni gibi ali tiki, ki sprožajo nenadzorovane reakcije, tudi neprimerno vedenje in obsesije. A če bolezni ne poznaš, se z njo ne moreš soočiti, pravi 33-letni Sežančan, ki se je po več letih tišine in odmikanja postavil na noge in skozi bolezen odkril novi talent. Začel je literarno ustvarjati ... Roka Valenčiča bo gostila Barbara Čepirlo.