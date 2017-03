Na sporedu 04.03.2017 ob 00:00 v oddaji Nočni program Nočni gost

Milan Berlot iz Deskel, upokojenec predan ribištvu, prej tudi odbojki, skrbi tudi za športne aktivnosti in delo z mladimi.

Lahko bi rekli, da je klasični upokojenec, z malo prostega časa. Veliko ga posveča vnukom, še več pa hobiju, ki ga je nadgradil z aktivnostmi v panožni zvezi: je namreč navdušen ribič in član vodstva ribiške zveze, zadolžen za promocijo, v domačem, tolminskem društvu pa skrbi za športne aktivnosti in delo z mladimi. 67- letni Milan Berlot iz Deskel bo v nočnem programu pripovedoval o ribiških aktivnostih pred začetkom letošnje ribolovne sezone, z voditeljem Sandijem Škvarčem pa se bosta spomnila tudi njegove odbojkarske kariere, sa je bil več kot dvajset let športni direktor in eden od tvorcev uspehov kanalske odbojke.