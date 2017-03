Na sporedu 11.03.2017 ob 00:00 v oddaji Nočni program Nočni gost

Gostimo Primoža Jovanovića, poklicnega pilota in strastnega fotografa.

Rosno mlad je Primož Jovanović sledil svojemu starejšemu bratu na ajdovsko letališče, se tudi sam vpisal na tečaj za jadralnega pilota in se zastrupil z letenjem. Po šolanju na letalski akademiji v Phoenixu v Arizoni, je dokončal še ljubljansko strojno fakulteto in postal poklicni pilot pri slovenskem letalskem prevozniku.

S strastjo do letalske tehnologije je obnovil in nadel civilno preobleko dvema vojaškima reaktivnima letaloma Galeb. Beleženje zanimivih utrinkov v pilotskih kabinah je v njem vzbudilo tudi strast do fotografiranja in prav to bo tema nočnega klepeta, na katerega je Primoža Jovanovića povabil Sandi Škvarč.