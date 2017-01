Na sporedu 06.01.2017 ob 00:00 v oddaji NOČNI PROGRAM Nočni program

V nočne ure vabimo s pogovorom z Majdo Golja, dolgoletno direktorico piranskega centra za socialno delo.

Naša gostja bo dolgoletna strokovna delavka na piranskem Centru za socialno delo, Majda Golja, ki se po 30 letih dela na področju socialnega varstva poslavlja od kariere in odhaja v zaslužen pokoj. Kot dosedanja direktorica je prejela nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva, ki ga vsako leto podeljuje ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. O izzivih in rešitvah na področju socialnega varstva se bo z njo pogovarjala Vesna Potočar Godnič.