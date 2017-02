Na sporedu 25.02.2017 ob 00:00 v oddaji Nočni program Nočni program

Naš gost bo priznani ortoped, Bogdan Ambrožič.

V studiu Radia Koper opolnoči pričakujemo obisk Bogdana Ambrožiča iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Pravkar se je vrnil s simpozija v španski Sevilli, kjer je pri mladem pacientu "v živo" opravil poseg voden z računalniško navigacijo, sistemom, ki so ga nadgradili prav v Valdoltri. Novico so povzeli številni španski in drugi mediji. Z zdravnikom Bogdanom Ambrožičem, ki je z uglednim belgijskim strokovnjakom sodeloval tudi pri prvi transplantaciji meniskusa v Sloveniji, se bo pogovarjala Mateja Brežan.