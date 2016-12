Na sporedu 28.12.2016 ob 20:00 v oddaji Odprto za srečanja Odprto za srečanja

O bližini, o povezanosti, o izbirah, o čustvih, o ljudeh veliko ve diplomirana psihologinja in realitetna terapevtka Darka Verbič iz Kopra, ki bo naša večerna gostja.

Darka Verbič je bila prva psihologinja v Luki Koper, vrsto let je bila psihologinja v koprskih zaporih, vodila je skupino za pomoč staršem in svojcem odvisnikov od prepovedanih drog in je strokovna vodja skupine za samopomoč onkološkim bolnikom v Kopru. Sogovornico za dušo je ob izteku leta v goste povabila Nataša Benčič.