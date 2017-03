Na sporedu 08.03.2017 ob 20:00 v oddaji Odprto za srečanja Odprto za srečanja

Gostja tokratne oddaje bo mlada, a že uveljavljena raziskovalka, doktorica Suzana Todorović.

Po izobrazbi je italijanistka in sociologinja kulture. Suzano privlačijo predvsem narečja - raziskovalno se ukvarja s slovenskim istrskim narečjem, istrobeneškim narečjem in romansko etimologijo. Z monografijo Šavrinka je obogatila svoje knjižne zapise o narečju Obale in zaledja. S Suzano Todorović se bo pogovarjala Jana Samsa.