Na sporedu 15.03.2017 ob 20:00 v oddaji Odprto za srečanja Odprto za srečanja

Na prireditvi Gospodarstvenik Primorske smo z gosti govorili tudi o turizmu. Pogovor je vodila Tjaša Škamperle.

V ponedeljek smo na jubilejni, dvajseti prireditvi nagradili gospodarstvenike Primorske, ki so lani izstopali in se dokazovali v odnosu do okolja, do zaposlenih, v inovativnosti, konkurenčnosti. Na prireditvi smo z gosti govorili tudi o turizmu. Panoga, ki v BDP letno prinese 13 odstotkov, je lani zabeležila rekorde: 9 odstotokov več prihodov in 8 odstotkov več prenočitev kot leto prej. A številke ne povedo vsega.