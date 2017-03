Na sporedu 04.03.2017 ob 11:00 v oddaji V središču Osebnost Primorske

V februarju sta Anja Medved in Nadja Velušček predstavili dokumentarec "Vžgano v spominih", ki je zabeležil spomine na požige primorskih vasi med drugo svetovno vojno.

Anja Medved in Nadja Velušček sta avtorici številnih dokumentarnih filmov o goriškem obmejnem prostoru. V februarju sta predstavili dokumentarec "Vžgano v spominih", ki je zabeležil spomine na požige primorskih vasi med drugo svetovno vojno. Avtorici sta na filmsko platno prenesli zgodbe ljudi in opozorili na njihovo trpljenje. Izjemen čut za sočloveka se odraža v vseh njunih filmih. Zaznali ste ga tudi vi in ju izbrali za osebnosti Primorske meseca februarja.