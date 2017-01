Na sporedu 16.01.2017 ob 11:00 v oddaji V središču Pogovor z Angelo Lampe

V soboto bomo razglasili Osebnost Primorske 2016. Danes boste slišali pogovor z Angelo Lampe, ki je ta naziv pridobila leto dni prej.

V soboto bomo na odru Kosovelovega doma v Sežani razglasili Osebnost Primorske 2016. Zadnji prestižni naziv je pripadel Angeli Lampe, ki je vrsto let neutrudno in glasno opozarjala na to, da imajo otroci z najtežjimi oblikami prizadetosti in njihovi starši pravico do ustreznega centra v bližini doma. Z njo se je pogovarjala Mateja Brežan.