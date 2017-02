Na sporedu 16.02.2017 ob 13:30 v oddaji Poslovne informacije Poslovne informacije

Kako izboljšati storitve upravnih enot za gospodarske potrebe, bo osrednja tema današnje oddaje.

Iz Bruslja so te dni prišle sveže napovedi o gospodarski rasti. Evropsko gospodarstvo bo okrevalo, Slovenija pa bo rasla še hitreje od evrskega povprečja. Luka Koper zaključuje obsežen naložbeni ciklus, s katerim si obeta povečanje pretovora in dobre poslovne rezultate, ki jih niza uprava v zadnjih treh letih, zemljišča v divaški obrtni coni Risnik so na četrti dražbi le uspeli prodati, največji del je kupilo podjetje v lasti družine Polič iz Lucije; Hit bo od Alpinee odkupil kamp in hotel. Oddajo je pripravila Nataša Ugrin Tomšič.