Na sporedu 01.01.2017 ob 11:00 v oddaji PRIMORCI PO SVETU: Primorci po svetu

V dopoldnevu se bomo sprehodili po svetu in zbrali vtise Primorcev, ki jih je življenje poneslo drugam - v Kanado, Tajsko, Dansko, Japonsko, ZDA …

Naši sogovorniki bodo Aleksandra Gregorič iz Volčje Drage, ki že že skoraj deset let živi v glavnem mestu Danske, dizajner Bojan Maraž iz Vrtojbe zadnjih 17 let živi na Tajskem, Boštjan Betalanič iz Senožeč in Tokia, Julija Hmeljak, iz Kopra in New Yorka. Prvi nam bo vzdušje v Kanadi opisal nekdanji sodelavec, Matej Rodela. K poslušanju vas vabimo med 9. in 12. uro.