Na sporedu 18.02.2017 ob 14:00 v oddaji Primorci po svetu (r) Primorci po svetu

Z oddajo Primorci po svetu tokrat obiščemo Budimpešto.

V Budimpešti že nekaj let študira Primorec, razpet med Novo Gorico in madžarsko prestolnico. Luka Lisjak Gabrijelčič se je po končanem študiju zgodovine in italijanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani preživljal s prevajalstvom in publicističnim pisanjem. Potem pa se je odločil za nadaljevanje študija. Zakaj v Budimpešti, boste izvedeli v pogovoru z Natašo Uršič.