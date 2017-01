Na sporedu 08.01.2017 ob 11:00 v oddaji Primorski kraji in ljudje Primorski kraji in ljudje

Oddaja Primorski kraji in ljudje nam danes prinaša gostinsko zgodbo Nade Debenjak in njene hčerke Katje. Gospa Nada je leta 1979, na željo moža, iz šivilje čez noč postala gostilničarka. Odprla sta gostilno v Trebčah, t. i. "društveno gostilno" pa na Opčinah leta 1985. Danes je Nadina desna roka hči Katja. Slovenki v Italiji, Nado in Katjo, je na Opčinah obiskala Smilja Baranja.