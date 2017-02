Na sporedu 26.02.2017 ob 11:00 v oddaji Primorski kraji in ljudje Primorski kraji in ljudje

Oddaja Primorski kraji in ljudje nam prinaša zgodbo Silvana Furlana iz vasi Šibelji v komenski občini, ki je ob upokojitvi našel čas za svojo veliko ljubezen, obdelovanje lesa. Izpod njegovih rok je nastalo več sto lesenih, kamnitih in žičnatih izdelkov. Njegova posebna strast pa so sončne ure. Z njim se je pogovarjala Vesna Potočar Godnič.