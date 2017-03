Na sporedu 12.03.2017 ob 11:00 v oddaji Primorski kraji in ljudje Primorski kraji

Pedrovo, starodavno naselje je v preteklih desetletjih počasi umiralo, danes zopet živi. Prisluhnite radijskemu zapisu Irene Cunja.

foto: arhiv Turistične zveze TIC Nova Gorica

Na severnem robu kraške planote nad dolino Branice in v bližini gradu Rihemberk leži vas Pedrovo. V preteklih desetletjih je starodavno naselje kakih dvajsetih hiš ob cerkvici sv. Duha počasi umiralo, danes zopet živi. Vanj so se vrnili potomci nekdanjih prebivalcev, vanj so se naselili prišleki. Nekateri, da bi v kraju našli mir, drugi preživetje. Na naše povabilo, da bi o sebi in svojem domu govorili tudi širši javnosti, so se vaščani radi odzvali.