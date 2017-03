Na sporedu 13.03.2017 ob 11:00 v oddaji V središču Računalniška igrica Mordhau

Mordhau je na Kickstarterju v enem dnevu dosegel zastavljeno vsoto.

Navdušenci nad srednjeveškimi bojnimi igrami bodo lahko naslednje leto uživali v virtualnih scenarijih, ki jih ponuja računalniška igra Mordhau. Njen avtor je doktorski študent računalništva in informatike ter asistent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP, Marko Grgurovič, ki je s skupino mednarodnih razvijalcev projekt predstavil na platformi za množično financiranje Kickstarter in v enem dnevu že dosegel zastavljeno vsoto. Pred mikrofon ga je povabil Blaž Maljevac.