Na sporedu 06.01.2017 ob 18:00 v oddaji Radio Blabla Radio Blabla

Radijske mlade sile poročajo o študijskih programskih načrtih, o medijski vzgoji in vplivu televizije na razvoj otrok.

Novo koledarsko leto pomeni tudi programski začetek za študentske organizacije. Na koprskem ŠOUP-u in ljubljanskem ŠOS-u smo preverili, kaj načrtujejo in kako se bodo lotevali nedokončanih problematik. Govor bo tudi o medijski vzgoji, z ustvarjalko otroškega in mladinskega programa se bomo pogovarjali o vplivu televizije na razvoj otrok.