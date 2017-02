Na sporedu 13.02.2017 ob 20:00 v oddaji Sotočja Sotočja

Pomlad in pesem v duši je bil naslov osrednje slovesnosti Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku. Z njo so se v Gorici poklonili Lojzetu Bratužu, zavednemu rojaku, tragično umrlemu pred 80 leti

V oddaji še več: Rojaki z avstrijske Koroške so praznovanje slovenskega kulturnega praznika združili s praznovanjem 60-letnice Slovenske gimnazije v Celovcu. Kako pomembna je ta ustanova za ohranitev slovenskega kulture in narodne identitete več generacij koroških Slovencev, nas zanima v tokratni oddaji. . Praznovali so tudi na Gornjem Seniku, kjer so glavno vlogo dobili mladi rojaki. Predstavili pa bomo tudi ljubiteljskega slikarja Gojka Vlašiča. Rojak z Grobnika je kot pomorščak obplul skoraj ves svet. Ob tem je skiciral zanimive ljudi in dogodke, slike pa je zdaj razstavil v Bazovici na Reki. Kaj vse je videl in doživel?