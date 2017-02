Na sporedu 20.02.2017 ob 20:00 v oddaji Sotočja Sotočja

Osnutek nove koroške ustave je združil študentske in mladinske organizacije koroških Slovencev, da so po več kot 40 letih v Celovcu pripravili protest.

Eno glavnih pobudnic protesta, Leno Kolter, mlado, zelo dejavno koroško Slovenko, gostimo v tokratni oddaji. Njen starejši rojak, upokojeni sodnik Tomi Partl, dobitnik Bloudkove plakete za življenjsko delo na področju športa, pa bo pojasnil, kako je prav zaradi slovenščine postal član disciplinske komisije Uefe.

Italija je, kot kaže, pred novimi volitvami. Zato nas zanima, kakšne so možnosti, da bi rojaki v Furlaniji - Julijski krajini vendarle dobili svojega predstavnika v poslanski zbornici in senatu. Odpravili se bomo tudi v Poreč, kjer slovensko društvo Oljka po desetih letih delovanja še vedno nima svojih prostorov, in predstavili glasbeno dediščino porabskih Slovencev, zbrano na zgoščenki Edna ftica priletejla.