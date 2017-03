Na sporedu 06.03.2017 ob 20:00 v oddaji Sotočja Sotočja

Spremljamo življenje in delo rojakov v sosednjih državah.

Kako tudi v prihodnje do svojega predstavnika v rimskem parlamentu, je vprašanje, s katerim se intenzivno ukvarjajo Slovenci v FJK. Sklepni del mednarodnega projekta Vžgano v spomin, ki opozarja na prezrte požige vasi na obmejnem območju med drugo vojno, je postavitev obeležij v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Tema je, v časih, ko se na Hrvaškem širi sovražni govor in kršijo temeljne človekove pravice, zelo aktualna.