Na sporedu 29.12.2016 ob 10:00 v oddaji Radio Koper svetuje Svetovalna oddaja

Za svoj harmonični razvoj otroci potrebujejo tudi pravljice in v Sloveniji dobrih pravljic, pripovedk in zgodb res ne manjka. K poslušanju vabi Neva Zajc.

V pravljicah otrok najde varnost in zavetje, sooči se z dobrim in zlim, s hrepenenjem, z željo po razreševanju konflikta, poistoveti se s pozitivnimi liki, razvija pogled do novih obzorij. Dobrih pravljic, pripovedk in zgodb v Sloveniji res ne manjka. Sogovornika Neva Zajc bo Vida Medved Udovič, profesorica na Pedagoški fakulteti v Kopru.