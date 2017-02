Na sporedu 11.02.2017 ob 10:00 v oddaji Torklja Torklja

Kulturni praznik je zaznamovala ostra kritika politikom, Hrvaška je še enkrat pokazala, kako nezanesljiva partnerica je, predsednik države podpisal sporni zakon o tujcih ... Tokratno Torkljo melje Barbara Kampos.

Kulturni praznik je razkril odnos slovenske politike do kulture in umetnikov. Ni se še zgodilo, da bi na državni proslavi kdo z vrha Prešernovega sklada kdaj tako jasno, kritično in naravnost povedal politikom, kakšno je v resnici stanje v kulturi in kdo je glavni krivec. Soseda Hrvaška je poskrbela, da smo se še enkrat prepričali, kako nezanesljiva partnerica v dogovorih je, predsednik države je brez slabe vesti podpisal sporni zakon o tujcih, predsednik vlade in predsednik državnega zbora pa zaradi istega zakona še nista zakopala bojne sekire. Dogodke tedna je v torklji zmlela Barbara Kampos.